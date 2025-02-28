«Замок купил у Пугачевой»: Якубович отреагировал на слухи о недвижимости за 1 млрд руб.

Известный телеведущий Леонид Якубович шутками ответил на слухи о том, что он владеет домом, который стоит порядка 1 млрд руб. Слова ведущего передал Табриз Шахиди, его концертный директор, и об этом рассказал портал Super.ru.

Ранее в прессе появились новости о том, что Якубович владеет домом в Подмосковье, стоимость которого переваливает за 1 млрд руб. Вдобавок к этому у него есть две квартиры в самой Москве, а также земельный участок на территории Московской области с еще одним домом и баней. Сам телеведущий со смехом отреагировал на публикации.

«Баня две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой», — привел слова Якубовича Шахиди.

Концертный директор заявил, что слухи тиражируют «лоботрясы», которым нечем заняться. Они говорят о личном самолете Якубовича, многочисленных земельных участках в десятки гектаров, а также квартире в Петербурге. По его мнению, журналистам стоит освещать достижения РФ в культуре и экономике, а не светские сплетни.

Ранее сообщалось, что снос особняка Пугачевой в деревне Грязи обойдется в 40 млн руб. Соседи звездной супружеской пары, которая покинула дом, жалуются на отсутствие хозяев. Жители отмечают, что здание покрывается плесенью, а ворота ржавеют. Люди призывают решить данную проблему. Один из возможных вариантов — снос здания.