«Замок за блокировку»: вход в московский офис Роскомнадзора сковали велосипедным тросом из-за ограничений в Telegram

В центре Москвы неизвестные заблокировали парадный вход в здание центрального аппарата Роскомнадзора, использовав для этого обычный велосипедный замок. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Инцидент стал ответом на официальное подтверждение регулятором введения технических ограничений в работе мессенджера Telegram на территории страны. Ответственность за произошедшее на себя представители незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». Участники акции в масках стянули дверные ручки тросом и разместили плакат с критикой политики ведомства.

Свою позицию активисты объяснили тем, что запретительные меры не способствуют безопасности, но при этом лишают патриотические силы важных информационных площадок. По их мнению, блокировки мешают ведению эффективной пропагандистской деятельности в условиях текущего противостояния.

Ранее разобрались, кто заменит Telegram в случае жестких ограничений.