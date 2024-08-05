Зампред Госдумы Матвейчев: блокировка Google и iOS — какие-то пугалки

Зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев опроверг слова депутата Алексея Диденко о предстоящей блокировке Google и iOS. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Lenta.ru.

«Это вообще какие-то пугалки», — объяснил Матвейчев.

Кроме того, Олег Матвейчев подчеркнул, что вариант полной блокировки может рассматриваться лишь за границей, но даже там вряд ли осмелятся ввести столь серьезные меры.

Ранее Алексей Диденко резко высказался об ограничении доступа к западным сервисам. Депутат заявил, что Google, Google Android и iOS — следующие кандидаты на блокировку. При этом, как подметил парламентарий, Госдума не будет иметь отношения к таким серьезным мерам.

«Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы», — сказал Диденко в беседе с журналистами RuNews24.

По словам госслужащего, им уже давно запрещено пользоваться этими платформами. Особенно тем, кто работает с конфиденциальными данными. После депутат отказался от своих слов, сказав, что сделал лишь предположение.

Ранее сообщалось о том, что Диденко высказался о замедлении работы видеохостинга YouTube.