Запад обеспокоен новыми российскими беспилотниками

Российские оптоволоконные беспилотники «Квазимачта» с рекордным временем работы до 500 часов вызвали обеспокоенность западных аналитиков. Об этом сообщает The National Interest.

Американское издание сообщает о масштабном развертывании российских оптоволоконных беспилотников «Квазимачта» в зоне СВО. Эти уникальные аппараты, разработанные концерном «Калашников», способны находиться в воздухе до 500 часов — в десятки раз дольше обычных дронов.

Ключевая особенность системы — полная невосприимчивость к радиоэлектронным помехам. В отличие от беспилотников, использующих радиоканал, «Квазимачта» получает питание и передает данные по оптоволоконному кабелю. Это обеспечивает стабильную связь независимо от рельефа местности и погодных условий.

Рабочая высота комплекса достигает 100 метров при полезной нагрузке до 2 кг. Аппаратура включает камеры оптического и инфракрасного диапазонов, что позволяет вести круглосуточное наблюдение.

