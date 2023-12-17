Западные СМИ увидели тревожный сигнал для Украины во внешнем виде Путина

Внешний, уверенный вид российского лидера Владимира Путина на Большой пресс-конференции, прошедшей в минувший четверг, 14 декабря, красноречиво говорит об успехе ВС РФ в зоне СВО на Украине, считает обозреватель британского издания Sky News Шон Белл.

В продолжение темы Белл посетовал, что западные лидеры после неудачного контрнаступления украинской армии поставили под сомнение саму возможность ВСУ добиться хоть какого-то успеха на поле боя.

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — отмечает журналист.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.