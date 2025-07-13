Запашный сообщил о состоянии упавшего в московском цирке эфиопа
Запашный опроверг перелом позвоночника у упавшего во время выступления акробата
Фото: [Новый реанимобиль в Коломенском перинатальном центре/Медиасток.рф]
Артист из Эфиопии, выступавший в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, получил травму во время представления. После обследования в медицинском учреждении у него не было выявлено переломов никаких переломов, как писали перед этим ряд СМИ.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале руководитель культурного учреждения, Народный артист России Эдгард Запашный.
Ранее сообщалось, что в Большом Московском государственном цирке, расположенном на проспекте Вернадского, произошло трагическое событие. Во время выступления воздушный гимнаст из Эфиопии приземлился мимо мата на арену и получил серьезную травму позвоночника. Момент падения 19-летнего молодого человека был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
«Назначены дополнительные проверки», — написал Запашный.
Эдгард Запашный добавит также, что пострадавший во время репетиции артист цирка находится в одном из ведущих медицинских учреждений Москвы. Там он пробудет как минимум до утра под присмотром медиков.
Ранее Запашный заявил, что причиной инцидента с эфиопским акробатом стала ошибка работника цирка.