Запашный сообщил о состоянии упавшего в московском цирке эфиопа

Артист из Эфиопии, выступавший в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, получил травму во время представления. После обследования в медицинском учреждении у него не было выявлено переломов никаких переломов, как писали перед этим ряд СМИ.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале руководитель культурного учреждения, Народный артист России Эдгард Запашный.

Ранее сообщалось, что в Большом Московском государственном цирке, расположенном на проспекте Вернадского, произошло трагическое событие. Во время выступления воздушный гимнаст из Эфиопии приземлился мимо мата на арену и получил серьезную травму позвоночника. Момент падения 19-летнего молодого человека был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

«Назначены дополнительные проверки», — написал Запашный.

Эдгард Запашный добавит также, что пострадавший во время репетиции артист цирка находится в одном из ведущих медицинских учреждений Москвы. Там он пробудет как минимум до утра под присмотром медиков.

Ранее Запашный заявил, что причиной инцидента с эфиопским акробатом стала ошибка работника цирка.