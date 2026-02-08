Запрещенный титул за деньги: как в 90-е «апельсины» покупали звание вора в законе

По данным экспертов, в России и мире на конец 2025 года насчитывается около 400 носителей титула «вор в законе». Эта уникальная криминальная каста, возникшая в СССР в первой половине XX века, продолжает оказывать значительное влияние на организованную преступность, несмотря на десятилетия борьбы со стороны правоохранительных органов. Об этом пишет Лента.ру.

Исторически воры в законе формировали особую субкультуру со строгим кодексом, который запрещал сотрудничество с государством, владение имуществом и создание семьи. Однако со временем правила адаптировались к реальности. Знаковая «реформа» 1970-х годов, инициированная вором по кличке Черкас, легализовала создание общака — общего денежного фонда, пополняемого за счет дани с цеховиков, и позволила формальное взаимодействие с властями.

В 1990-е годы многие «законники» отошли от старых запретов, начав заниматься бизнесом и создавая ОПС, как это сделал Евгений Васин (Джем) на Дальнем Востоке. При этом внутри сообщества сохраняются жесткие законы: за предательство, стукачество или убийство «своего» полагается суд сходки, наказанием на котором может быть лишение титула или смерть.

С 2019 года в Уголовном кодексе РФ действует специальная статья 210.1, предусматривающая до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Только за 2025 год по этой статье были осуждены 10 воров в законе. При этом новые коронации в преступном мире фактически заморожены уже более десяти лет — мораторий был введен одним из влиятельных «авторитетов» Захарием Калашовым (Шакро Молодым).

По словам главного редактора ИА «Прайм Крайм» Лили Хариной, сегодня лишь небольшая группа так называемых «системных» воров, используемых спецслужбами для поддержания порядка в криминальной среде, может чувствовать себя относительно безопасно. Основная же масса носителей этого титула остается главной мишенью для правоохранительных органов.

