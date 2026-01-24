Запрет на Фархода: как Минздрав решил бороться с купленным дипломом медиков-мигрантов

Совет Федерации одобрил законопроект, упрощающий трудоустройство в России для мигрантов, прибывающих по квотам. Новые правила частично освобождают их от обязанности подтверждать знание русского языка. Однако из этих льгот исключены врачи, для которых языковой экзамен остается обязательным, сообщает ИА Регнум .

Такое решение было принято на фоне жалоб пациентов на низкую квалификацию некоторых иностранных специалистов. Поводом послужил инцидент в одной из московских клиник, где работал врач, признавшийся коллегам в покупке диплома. Он искал симптомы заболеваний в интернете и применял нестандартные методы лечения.

В настоящее время в российских медицинских вузах обучается значительное число иностранных граждан. Многие из них после получения диплома остаются работать в стране, пополняя ряды среднего медицинского персонала. Несмотря на это, по данным Минздрава, в отечественных медучреждениях наблюдается дефицит около 150 тысяч сотрудников, из которых почти 50 тысяч — врачи. Прогноз ведомства указывает на возможный рост нехватки кадров до 500 тысяч человек к 2030 году. При этом общая квота на трудоустройство мигрантов в России в 2025 году увеличена с 156 до 235 тысяч человек.

