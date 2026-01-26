Международная научная экспедиция, работавшая в глубине Антарктического ледяного щита, столкнулась с явлением, которое участники осторожно называют «аномальным артефактом». Во время буровых работ исследователи из нескольких стран обнаружили на значительной глубине объекты неестественно правильной геометрической формы. Их материал, сохранявший температуру, заметно отличающуюся от окружающей вечной мерзлоты, не поддался первичному анализу, пишет ИА Кулик.

При детальном изучении одного из объектов на его поверхности были обнаружены микроскопические структуры, напоминающие не то письмена, не то схемы. Попытки сканирования и дешифровки с помощью имеющегося оборудования не принесли результатов, однако спровоцировали серию технических сбоев. На нескольких независимых компьютерных системах базы, не подключенных к внешним сетям, было зафиксировано кратковременное возникновение идентичного текстового фрагмента на неизвестном языке.

Характер происшествия и невозможность его объяснения в рамках современных научных парадигм привели к консенсусу о немедленном прекращении работ на данной локации. Образцы не были изъяты, а скважина законсервирована.

