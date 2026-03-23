Зарезал друга, вызвал скорую и притворился невиновным: пенсионер получил 10 лет колонии строгого режима

73-летний житель Петербурга приехал в Крым к другу детства, а закончил вечер на скамье подсудимых. В ходе распития алкоголя между старыми товарищами вспыхнула ссора. Гость нанес хозяину дома множественные удары руками и ногами, затем пустил в ход нож. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Утром злоумышленник убрал орудие убийства — спрятал нож на участке — и вызвал скорую. Медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Сам пенсионер полностью отрицал свою причастность к произошедшему. Но следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками МВД собрали неопровержимые доказательства.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима. История, начавшаяся с дружеских посиделок, закончилась для одного из приятелей в морге, а для другого — на нарах. Трагедия произошла в садовом товариществе, где казалось бы ничто не предвещало беды. Однако алкоголь, многолетние знакомства и внезапный конфликт привели к жестокой расправе, которую убийца попытался выдать за несчастный случай.

Ранее в Кузбассе годовалый ребенок погиб, выпив жидкость для вейпа.