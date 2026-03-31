Заросли и хлам доведут до беды: дачникам Подмосковья назвали условия, когда участок могут изъять

Дачников, которые годами не могут навести порядок на своих сотках, предупредили: за хлам и заросли можно лишиться земли. Юрист Елена Рудакова разъяснила, как жителям Подмосковья не потерять участок и какие сроки дают на исправление. Об этом сообщает REGIONS .

Основания для привлечения к ответственности прописаны в КоАП, Земельном и Гражданском кодексах. Если участок из состава земель населенных пунктов не используется по назначению, владельцу дается три года на освоение. За это время он должен привести территорию в порядок: убрать мусор, поставить забор, убрать заросли. Если после этого на земле по-прежнему «хлам и бурьян», собственник получает год на исправление. Не уложился — участок могут изъять.

Для земель сельхозназначения и участков под строительство правила еще жестче. Если владелец в течение трех лет не начал использовать землю по целевому назначению, это тоже грозит изъятием. Правда, из срока исключают время, которое потребовалось на освоение, а также периоды, когда работать на участке мешали стихийные бедствия.

Изменения вступят в силу не раньше марта 2028 года. У дачников есть время, чтобы навести порядок. Но тянуть не стоит: если участок годами зарастает сорняками и превращается в свалку, закон будет на стороне тех, кто готов его обрабатывать. Владельцам стоит помнить: земля — не просто актив, а ресурс, который нужно использовать. Иначе ее могут отдать тем, кто действительно готов работать.

