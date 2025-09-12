Защита для российского кино: Путин поддержал идею квот на зарубежные фильмы

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения защитных мер для отечественного кинематографа, обсудив с министром культуры Ольгой Любимовой возможность ограничения проката зарубежных фильмов. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин во время встречи с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой поднял вопрос о введении квот для иностранного кино в России. Поводом стали многочисленные обращения отечественных кинематографистов, которые выступают за поддержку национального кино.

Президент отметил, что представители отрасли активно пишут письма с соответствующими инициативами. Министр культуры подтвердила актуальность проблемы и заявила о необходимости поддержки российского кино. По ее словам, хотя зарубежные ленты пока массово не вернулись на российский рынок, упреждающие меры защиты в будущем могут потребоваться.

