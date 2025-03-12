Заслуженный учитель осудил идею Матвиенко об ограничении приема в вузы Москвы

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с « Инфо24 » объяснил проблему идеи спикера Валентины Матвиенко, которая предложила ограничить поступление в столичные вузы.

Снегуров усомнился в идее спикера, отметив, что нужно не вводить очередные ограничения, а сокращать количество платных мест. По его мнению, абитуриенты едут в столицу за знаниями, так как в некоторых регионах не такой высокий уровень образования.

Кроме того, по словам учителя, следует проанализировать рынок и выявить наиболее уязвимые профессии. То есть, определить, какие из них «умирают» и являются практически невостребованными.

Снегуров считает, что идея Матвиенко также должна отменять ЕГЭ, результаты которого создают равенство поступления для всех.

«Ребята, с которыми я имею дело каждый день, хотят иметь более или менее четкое представление о будущем, а мы не даем такого. Потому что режим постоянных пертурбаций лихорадит, взвинчивает людей», — убежден заслуженный учитель РФ.

Напомним, что Валентина Матвиенко высказывалась о рисках повторения практики 90-х годов, когда большое количество платных мест существовало на невостребованных специальностях. Она предлагала ограничить жителям других регионов поступление в столичные вузы, а также высшие заведения Санкт-Петербурга и Казани. Это, по мнению спикера, помогло бы сократить долю абитуриентов, приезжающих из других областей.

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