Заслуженный учитель осудил идею Матвиенко об ограничении приема в вузы Москвы
Заслуженный учитель Снегуров призвал не ограничивать поступление в вузы Москвы
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Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с «Инфо24» объяснил проблему идеи спикера Валентины Матвиенко, которая предложила ограничить поступление в столичные вузы.
Снегуров усомнился в идее спикера, отметив, что нужно не вводить очередные ограничения, а сокращать количество платных мест. По его мнению, абитуриенты едут в столицу за знаниями, так как в некоторых регионах не такой высокий уровень образования.
Кроме того, по словам учителя, следует проанализировать рынок и выявить наиболее уязвимые профессии. То есть, определить, какие из них «умирают» и являются практически невостребованными.
Снегуров считает, что идея Матвиенко также должна отменять ЕГЭ, результаты которого создают равенство поступления для всех.
«Ребята, с которыми я имею дело каждый день, хотят иметь более или менее четкое представление о будущем, а мы не даем такого. Потому что режим постоянных пертурбаций лихорадит, взвинчивает людей», — убежден заслуженный учитель РФ.
Напомним, что Валентина Матвиенко высказывалась о рисках повторения практики 90-х годов, когда большое количество платных мест существовало на невостребованных специальностях. Она предлагала ограничить жителям других регионов поступление в столичные вузы, а также высшие заведения Санкт-Петербурга и Казани. Это, по мнению спикера, помогло бы сократить долю абитуриентов, приезжающих из других областей.
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения призвали выяснить, почему высокобалльники не поступают в вузы