Застреливший бизнесмена мужчина в Краснодаре сдался полиции сам

Житель Краснодара, который застрелил мужчину в центре города, сам сдался полиции. Об этом очевидица происшествия рассказала «Газете.ру» .

Сотрудница краснодарского магазина работала рядом с местом, где застрелили мужчину. В момент происшествия она находилась рядом. Женщина поделилась некоторыми подробностями случившегося.

«В тот момент я была с другой стороны здания, но хлопок услышала. Магазин напротив сказал, что выскочил из машины мужчина, были крики — и выстрел. Наш магазин с другой стороны. Пострадал магазин посуды. Нет [не скрывался], мужчина сразу же позвонил и сообщил об убийстве на месте. Адекватный, кажется», — сказала она.

Напомним, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Буденного в Краснодаре 1 марта. По данным из Сети, погибшим стал бизнесмен родом из Африки Якубу Хамиду Туре, который ранее заведовал ночным клубом. По данным СК по региону, 54-летний мужчина выстрелил в бизнесмена дважды. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина напал на знакомого с топором и нанес ему ранения.