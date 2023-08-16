Завести дневник и делать растяжку: как не позволить утренней тревоге разрушить здоровье и жизнь

Пробуждение может быть разным. Кто-то встает легко и готов на свершения, а кто-то спит на ходу еще до обеда. И дело может быть не только в ритмах жизни. Если человека одолевают тревога и страх сразу после сна, это может быть тревожный сигнал.

Первым делом стоит прислушаться к себе и понять, почему вы проснулись в тревоге. Может, важные встречи, свидание, дело, которое волнует и будоражит сознание, – то это нормально. Но если ничего из повседневных вещей тревожить не может, стоит задуматься о походе к врачу.

«Одной из причин может быть повышенный кортизол, который и помогает человеку проснуться. Однако слишком сильная концентрация даст усталость на весь день и плохое настроение утром. Возможно, следует отказаться от некоторых привычек перед сном, чтобы этот гормон не мешал пробуждению», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Чувство тревоги и усталость могут настигнуть человека в утро понедельника, это тоже нормально. Но – если происходит редко. Постоянный панический приступ, пусть и кратковременный, – это признак усталости. Сон в таких случаях вовсе не приносит отдыха, а лишь усиливает стресс.

«Чтобы понять свое состояние, заведите дневник, куда можно вписывать обстоятельства возникновения тревоги. Самостоятельно ставить себе диагнозы не стоит, это лишь усилит проблему, лучше обратиться за помощью к врачу», – уточняет эксперт.

Добавьте в жизнь йогу, растяжку, прогулки или езду на велосипеде. Поправьте питание, снизив количество алкоголя, мучного и сладкого. Также следует наладить режим сна и ложиться на пару часов раньше. Спорт должен в этом помочь. Снизьте уровень ответственности и передайте полномочия по быту членам семьи, а если живете один, можно и вовсе некоторые функции урезать.

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