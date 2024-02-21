Здание психоневрологической больницы в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ

Здание психоневрологической больницы в Донецке получило повреждения после обстрела со стороны Украины. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, здание психоневрологической больницы расположено в Петровском районе города на улице Петровской. В результате очередной украинской атаки в больнице выбиты стекла.

Это – не первая атака украинцев за среду, 21 февраля по территории ДНР. Так, массированному обстрелу подвергались два района города, начиная со второй половины дня – речь идет о Куйбышевском и Петровском районах. Используют украинские военные снаряды натовского (то есть 155 мм) калибра.

Напомним, ранее мы рассказали об очередной украинской атаке по территории Белгородской области – дрон-камикадзе взорвался в селе Старый Хутор. Подробности читайте в нашем материале.