Здоровый сон и прогулка: раскрываем необычные способы сохранить здоровье спины

Боли в спине и пояснице практически всегда напрямую связаны с нездоровым образом жизни. Особенно часто болезненные ощущения в пояснице и шейном отделе вызывает недосып и отсутствие спорта.

Но есть и хорошая новость, если причина в плохих привычках, то нужно просто заменить их хорошими. Например, даже минимальная физическая активность способна улучшить качество жизни.

«Люди, которые достаточно двигаются в течение дня, реже жалуются на боли в спине, пояснице, шее и ногах. Но в современном мире из-за большого количества рабочих и домашних дел на спорт не хватает времени и сил», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Чтобы привить любовь к спорту, стоит попробовать найти занятие по душе. Можно попробовать пилатес или танцы, футбол или велосипед. Но если совсем нет времени на спорт, то достаточно организовать десятиминутные прогулки.

Например, начать выходить из общественного транспорта на одну остановку раньше или парковать автомобиль на другом конце улицы до пункта назначения. Также боли в шее, в плечах и спине могут возникнуть от сидячей работы. Поэтому стоит делать небольшую разминку каждый час.

«Также люди совсем забывают про здоровый сон, способный дать энергию не только на продуктивную работу, но и на прогулки и физическую активность», - заключила эксперт.

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