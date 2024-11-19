Зеленский исключил выборы на Украине при военном положении

При военном положении на Украине выборы проводиться не будут. Соответствующее мнение Владимира Зеленского в своем телеграм-канале приводит депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Уточняется, что глава киевского режима сообщил эту новость, когда представлял в Раде «план стойкости». С его слов, правила Конституции и законы исключают выборы в военное время.

«Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», — приводит его слова Железняк.

Некоторое время назад, в том числе украинскими представителями выдвигалась инициатива о проведении выборов в течение 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что заседание, на котором был представлен «план стойкости», было решено провести в закрытом формате. Депутатам не только закрыли доступ во Всемирную паутину, но даже отключили мобильную связь. А простые жители Украины и вовсе не смогли увидеть важное заседание.