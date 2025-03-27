Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий по украинским ископаемым. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал о том, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, который ранее предложили США, не в пользу Украины. Фактически, документ предполагает участие США в управлении ископаемыми, среди которых газ и нефть, но при этом никаких гарантий безопасности для Украины, уверен Железняк, там нет.

Ранее стало известно, что в Белом доме по распоряжению президента все же распустили старейшую ассоциацию независимых корреспондентов WHCA спустя 111 лет.