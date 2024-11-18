Зеленский похвастался внезапной поездкой в Покровск на западе ДНР

По словам Владимира Зеленского, он побывал в подконтрольном Вооруженным силам Украины прифронтовом Покровске, находящемся в ДНР. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Политик утверждает, что некоторое время находился в расположении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В ходе визита он поговорил с украинскими военными, а часть из них получили награды. Кроме того, глава киевского режима назвал покровское направление «напряженным».

Ранее сообщалось о том, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский захотел усилить два направления, где ВС РФ добиваются успехов.