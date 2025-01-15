Зеленский предложил разместить на Украине западный военный контингент

Украинский президент вновь заговорил о том, что в стране следовало бы размещать западный военный контингент. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Зеленский выступал на пресс-конференции после встречи с польским президентом Дональдом Туском и заявил, что на данный момент идут переговоры с Францией о том, чтобы размещать на территории Украины европейский военный контингент. Президент Зеленский полагает, что это может стать частью украинских гарантий безопасности.

При этом, Зеленский заявил о том6 что данный вопрос ранее также обсуждался и с балтийскими партнерами, но он уверен, что это не должно быть единственной гарантией безопасности для Украины. Ранее также сообщалось о том, что большая часть советников Трампа выступает за создание на Украине некоей демилитаризованной зоны, которая будет контролироваться военными ЕС.