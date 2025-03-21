В понедельник, 24 марта, представители киевского режима отдадут Вашингтону перечень украинских энергетических объектов, которые нельзя атаковать во время действия 30-дневного перемирия. Об этом сообщила «Лента.ру».

Известно, что делегацию от Украины на встрече возглавит министр обороны Рустем Умеров.

В минувший вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время диалога обсуждался ряд вопросов, в том числе урегулирование продолжающегося противостояния. Лидеры стран, в частности, пришли к выводу о необходимости прекращения ударов по российским и украинским энергетическим объектам.

Ранее в Минобороны России обвинили киевский режим в «дискредитации мирных инициатив» Трампа после атаки ВСУ на газоизмерительную станцию «Суджа», которая на момент нападения находилась под контролем украинцев.