Зеленский собрался представить Шольцу и Штайнмайеру свой «план победы»

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин с «планом победы», который покажет на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает Bild и ссылается на источники в германском правительстве.

Согласно имеющейся информации, план Зеленского предусматривает завершение продолжающегося на Украине конфликта. Также глава Киевского режима планирует пообщаться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Изначально Шольц и Зеленский хотели провести встречу 12 октябре на американской авиабазе Рамштайн, но ее отменили из-за Джо Байдена, оставшегося в США в ожидании сильнейшего урагана «Милтон».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский хочет закончить противостояние с Россией не позднее 2025 года.