Зеленский уволил командующего Сухопутными войсками Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а на его место поставил Михаила Драпатого. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, новым заместителем главнокомандующего ВСУ стал Олег Апостол. По словам президента Украины, решение о необходимых перестановках было принято после заседания, в котором он принимал участие вместе с Александром Сырским. Свои мотивы глава киевского режима объяснять не стал, но аргументировал их желанием «повысить боеспособность ВСУ», улучшить качество подготовки военных, а также внедрить «инновационные» методы управлениям людьми в войсках.

Драпатый принимал участие в боевых действиях на территории Мариуполя, а видеозапись с моментом, где он на полной скорости врезается в блокпост и чуть не сбивает человека, в своем время облетела социальные сети. Участки, которые командир возглавлял, тогда были прорваны.

Ранее сообщалось о том, что за время конфликта Украина могла безвозвратно потерять 100 тыс. человек.