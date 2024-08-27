Зеленский заявил, что истребители F-16 применили при отражении атак ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей во вторник пресс-конференции сказал, что накануне украинцы применили истребители F-16 для отражения ударов ракет и дронов России.

Утром в понедельник, 26 августа, ВС РФ с использованием высокоточного оружия различных видов нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые отвечают за функционирование военно-промышленного комплекса. Владимир Зеленский заявил, что во время отражения «огромной» атаки с помощью истребителей удалось сбить «некоторые ракеты и дроны».

В своем обращении он также поблагодарил страны Запада за оказанную помощь и заявил, что F-16 все-таки не хватает, а еще нужно заниматься подготовкой пилотов. От более конкретной информации Зеленский воздержался.

Ранее сообщалось о том, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по просьбе Киева решил созвать заседание совета НАТО-Украина, однако суть предстоящей встречи для широкого круга аудитории держится в секрете.