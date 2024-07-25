Землетрясение и обвал в кузбасской шахте попали на видео

В соцсетях опубликовали видеозапись из шахты «Таштагольская», которую накануне содрогнуло землетрясение. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Произошедшее 24 июля землетрясение стало причиной эвакуации 163 горняков из шахты. Судя по кадрам из Сети, колебания вызвали обвал породы внутри тоннелей. На видео горняк в каске чудом успел уйти от падающей насыпи с камнями.

Магнитуда землетряса составила 4,5 балла. Критичных обрушений не произошло. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал. В настоящее время работа горного предприятия в Таштаголе продолжается в обычном режиме.

Напомним, что месяц назад в Соликамске на шахте «Уралкалий» взорвался метан. Очаг хлопка расположился на глубине 400 метров. Серьезно пострадали двое рабочих.

Ранее сообщалось, что два нефтяника погибли на месторождении в ХМАО в одну смену.