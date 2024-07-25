Землетрясение и обвал в кузбасской шахте попали на видео
Фото: [pxhere.com]
В соцсетях опубликовали видеозапись из шахты «Таштагольская», которую накануне содрогнуло землетрясение. Об этом сообщает издание «Vse42.ru».
Произошедшее 24 июля землетрясение стало причиной эвакуации 163 горняков из шахты. Судя по кадрам из Сети, колебания вызвали обвал породы внутри тоннелей. На видео горняк в каске чудом успел уйти от падающей насыпи с камнями.
Магнитуда землетряса составила 4,5 балла. Критичных обрушений не произошло. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал. В настоящее время работа горного предприятия в Таштаголе продолжается в обычном режиме.
Напомним, что месяц назад в Соликамске на шахте «Уралкалий» взорвался метан. Очаг хлопка расположился на глубине 400 метров. Серьезно пострадали двое рабочих.
Ранее сообщалось, что два нефтяника погибли на месторождении в ХМАО в одну смену.