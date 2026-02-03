Земля за рубль: как хотят оживить заброшенные сельхозугодья в России

В Государственной думе предложили разрешить продажу заброшенных сельскохозяйственных земель за символическую плату в один рубль. С такой инициативой выступила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата, текущее законодательство требует продажи таких участков с торгов по кадастровой стоимости, что часто оказывается неподъемным для фермеров, особенно учитывая плачевное состояние земли и высокие затраты на ее восстановление. Оглоблина предлагает изменить подход: если затраты на проведение культуртехнических работ превышают кадастровую стоимость, то участок должен продаваться за один рубль.

Ранее сообщалось о том, что пособие на ребенка военнослужащего в Нижнем Новгороде достигло 19,3 тыс. рублей.