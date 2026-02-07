Зеркала, покойники и суеверия: православный священник вынес вердикт старой традиции

Православный священник отец Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова, прокомментировал распространенный в народе обычай завешивать зеркала в доме, где находится тело усопшего. Об этом пишет «АиФ» .

По его словам, эта практика является отголоском старинных суеверий и не имеет никакого отношения к каноническому православному учению. Священнослужитель напомнил, что в давние времена существовал более широкий обычай — укрывать белыми полотнами не только зеркала, но и другую домашнюю утварь и мебель.

Однако современная интерпретация, сводящаяся исключительно к зеркальным поверхностям, лишена какого-либо сакрального смысла. Отец Максим опроверг популярные в быту объяснения, будто это делается, чтобы покойный не увидел своего отражения или чтобы его душа не проникла в мир живых через зеркало.

Он назвал подобные трактовки устаревшими предрассудками, не основанными на церковных догматах.

