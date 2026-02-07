Зеркала, покойники и суеверия: православный священник вынес вердикт старой традиции
Aif: обычай завешивать зеркала на похоронах происходит от старых суеверий
Фото: [Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф]
Православный священник отец Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова, прокомментировал распространенный в народе обычай завешивать зеркала в доме, где находится тело усопшего. Об этом пишет «АиФ».
По его словам, эта практика является отголоском старинных суеверий и не имеет никакого отношения к каноническому православному учению. Священнослужитель напомнил, что в давние времена существовал более широкий обычай — укрывать белыми полотнами не только зеркала, но и другую домашнюю утварь и мебель.
Однако современная интерпретация, сводящаяся исключительно к зеркальным поверхностям, лишена какого-либо сакрального смысла. Отец Максим опроверг популярные в быту объяснения, будто это делается, чтобы покойный не увидел своего отражения или чтобы его душа не проникла в мир живых через зеркало.
Он назвал подобные трактовки устаревшими предрассудками, не основанными на церковных догматах.
