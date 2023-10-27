«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы

Теперь в Москве и Московской области предупреждение будет действовать до семи часов утра субботы, 28 октября, свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Сегодня в столичном регионе прогнозируются морозы до трех градусов. Будут осадки в виде снега и мокрого снега. Из-за непогоды в пятницу утром в аэропортах Московского региона задержали около сорока авиарейсов.

Накануне дорожные службы Подмосковья были переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.

Ранее автоэксперт Даниил Романов рассказал, как действовать водителям в случае заноса автомобиля.