Жена Алека Болдуина прокомментировала съемки реалити о своей семье

Работа над новым семейным проектом помогла Алеку Болдуину и его близким людям справиться с большими испытаниями, которые выпали на их долю за последние годы. Об этом сообщил «Voice».

В 2021 году во время съемок кинокартины «Ржавчина» Алек случайно застрелил Галину Хатчинс, а после начались долгие судебные процессы, конец которым был положен лишь летом 2024 года. На протяжении всего этого времени Алеку оказывала поддержку молодая жена Хилария и семь детей.

На определенном этапе супруги приняли решение сняться в реалити-шоу «Болдуины». Со слов Хиларии, это была возможность показать широкой аудитории их быт. При этом она призналась в калейдоскопе испытанных во время съемок эмоций и заявила об отсутствии сожаления о сделанном выборе. По ее мнению, шоу оказало очищающее воздействие на их семью и стало своего рода дневником, но в тоже время оно было ужасным. Жена Болдуина заверила, что главная цель состояла в том, чтобы показать их обычную, настоящую и искреннюю семью.

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