Жена Джорджа Клуни поразила своим образом гостей вечеринки на Лазурном берегу

Амаль, супруга Джорджа Клуни, поразила своим нарядом гостей вечеринки, которая проходила на Лазурном берегу. Фотографии звездной жены опубликовал в социальных сетях стилист по волосам Димитрис Джаннетос.

На мероприятие Амаль пришла с уложенными в локоны волосами, сделанных волнами. Как и полагается восточной красавице, акцент в макияже был сделан на глаза, брови и ресницы. Гламурный образ дополнило шикарное черное платье и большие серьги.

Пользователи сети по достоинству оценили образ жены Клуни, одарив ее целым перечнем различных комплиментов. В частности, ценители женской красоты назвали Амаль «настоящей восточной богиней», которая «завораживает».

По всей видимости, Клуни очень доволен браком с супругой. Так, однажды он заявил о том, что чувствует себя самым счастливым в мире человеком.