Жена Павла Прилучного показала, как их сын поздравил бабушку с днем рождения

У матери Зепюр Брутян Гаяне праздник – она отмечает день рождения. Как пишет журнал Voice, жена Павла Прилучного поддерживает с родными теплые отношения.

В своих социальных сетях Брутян опубликовала милое видео с полуторагодовалым сыном Микаэлем, который подбежал к имениннице со связкой шаров, а сама Зепюр вручила матери торт со свечами. Гаяне задула их прямо в кадре. Свой пост жена Прилучного сопроводила словами о том, что лучшая мама в мире сейчас отмечает день рождения, а также добавила, что любит ее.

День рождения Гаяне проходит в ресторане в Сочи. В кадр с видео попало и множество деликатесов, в том числе десерты, закуски, паста, овощи и омлеты.

Кстати, ранее стало известно, что бывшая супруга Павла Прилучного стала заниматься биатлоном.