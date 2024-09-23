Жена Шнурова подала на развод

Супруга Сергея Шнурова Ольга подала на развод. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на данные от московского суда по участку района Хамовники.

По данным издания, судебный участок в Хамовниках уже зарегистрировал заявление Ольги Шнуровой (Абрамовой). Уточняется, что супружеская пара (Шнуровы в браке шесть лет) имеет двух детей, в 2021 году у них родился сын, а еще через год другой ребенок, ни имя, ни пол которого не раскрываются до сих пор.

Истцом указывается сама Ольга Шнурова, а судебные заседания планируются в закрытом режиме, так как касаются частной жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ нанес удары более чем по 300 объектам «Хезболлы» в Ливане.