Женщину из Нижневартовска заподозрили в обмане на деньги нескольких участников СВО

Женщина из Нижневартовска вместе с соучастниками фиктивно женили мужчин, а после убеждали заключить контракт и отправиться на СВО. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД, деньги злоумышленники присваивали себе, а по делу может проходить сотрудник полиции.

К стражам порядка обратилась за помощью жительница Нижневартовска, сообщившая о совершении в отношении нее мошеннических действий. Как показала проверка, женщина, трое мужчин и другие «неустановленные лица» сговорились, а затем обманом украли у троих потерпевших не меньше 3,5 млн рублей.

«Злоумышленники под предлогом оказания материальной помощи убедили потерпевших заключить контракты о прохождении военной службы и выписать им генеральные доверенности на право управления счетами, а также заключить фиктивные браки с подконтрольными им женщинами. В дальнейшем все полагающиеся выплаты они присвоили себе», — сообщили информационному агентству в МВД.

В настоящее время проверяется информация о том, что в преступной схеме был задействован действующий полицейский. В МВД уточнили, что в случае наличия оснований он будет уволен и привлечен к ответственности, согласно действующему законодательству. Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники поквитались с пенсионером, который не согласился на фальшивые инвестиции.