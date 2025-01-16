Женщины на Украине взбунтовались против силовой мобилизации

Цыгане на Закарпатье устроили бунт против сотрудников военкоматов и полиции из-за силовой мобилизации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от украинских телеграм-каналов.

На кадрах, которые размещены в сети, заметно, что на данный момент сельская дорога заставлена полицейскими машинами и автомобилями Нацгвардии, а улицы патрулируются полицейскими с автоматами. В общей толпе выделяются женщины с детьми, которые недовольны насильной мобилизацией мужчин на фронт.

Напомним, ранее о ситуации с мобилизацией на Украине рассказывал и депутат ГД РФ Алексей Чепа - по его словам, происходящее в стране лишь затянет время боевых действий.