Как передает RT, инцидент с бомбежкой ВСУ поселка Первомайское в ЛНР произошел еще 20 ноября. Выпущенные по населенному пункту две ракеты HIMARS угодили аккурат в дом мирных жителей.

В этот момент в жилище находились мужчина и женщина. Пострадавший житель Первомайского со слезами на глазах рассказал журналистам, как вытаскивал из-под завалов свою раненую супругу. По его словам, женщина оказалась под упавшей стеной.

«Первый прилет туда был... Я вышел — хлопок... Меня взрывной волной назад сюда. Оглушило сильно. Она закричала, я сразу побежал за ней...» — рассказал собеседник.

В итоге, ему удалось вытянуть жену из под завалов и спасти ей жизнь. В продолжении беседы мужчина показал последствия ракетного удара украинских боевиков по дому.

Напомним, экс-офицер армии США призвал судить руководство НАТО за преступления ВСУ на Донбассе и в Крыму.

А командующий ВСУ Наев заявил, что ВС РФ готовятся к захвату центральной и западной частей Украины.