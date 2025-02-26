Житель Мытищ выбросил Porshe с красным бантом, который не понравился жене

Житель Мытищ водрузил в мусорный контейнер Porshe, который не понравился его супруге. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, уточняя, что на выброшенной в помойку (в буквальном смысле) машине остался даже красный бант.

Напомним, что мужчина решил сделать своей супруге подарок на 14 февраля и приобрел машину. Автомобиль подержанный, на нем даже виднелись небольшие повреждения после ДТП, но житель Мытищ пообещал супруге, что все скоро починит.

Девушка же такого порыва не оценила и этот подарок не приняла. В итоге мужчина просто вышел из себя и водрузил Porshe Macan в помойку, которая уже поводом для множества селфи среди местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что любовь через Porshe выражал своей возлюбленной и Тимати.