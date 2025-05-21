Житель Омска испугался преследования и взял в заложницы пенсионерку
СК: омич, посчитав, что его преследуют бандиты, взял в заложницы пенсионерку
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Житель Омска совершил странное избиение пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Стало известно, что 48-летний подозреваемый, который на момент ЧП находился в неадекватном состоянии, ворвался в квартиру к незнакомой 76-летней женщине. Он закрыл дверь, стал удерживать беспомощную бабушку, после чего избил. На крики пострадавшей прибежали соседи и вызвали полицейских.
Вскоре подозреваемый был задержан росгвардейцами. Мужчина пояснил, что его якобы преследовали бандиты, поэтому он испугался их и не хотел открывать дверь. Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище.
Напомним, ранее стало известно, что в ПВЗ в Омске произошло вооруженное нападение.