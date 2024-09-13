Житель Севастополя осужден на 16 лет за подготовку теракта

Срок в 16 лет лишения свободы получил житель Севастополя, который готовил теракт против командования Черноморского флота. Делал это мужчина, как сообщил в пятницу, 13 сентября, ТАСС, по указанию СБУ.

По данным издания, задержан осужденный был сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене и приготовлении к совершению теракта, теперь ему вынесен обвинительный приговор. Осужденному 40 лет, он проживает в Севастополе и все действия выполнял по указанию СБУ.

Он получал посылку, в которой была взрывчатка и которую должен был заложить под автомобиль офицера. Подорвать машину планировал дистанционно. Согласно приговору, ему назначено 16 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничением свободы на год и штрафом в 300 тыс. руб.

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