Достойный уважения поступок совершил житель Волынской области, что на Западной Украине. Когда военкомы принесли ему на дом повестку, мужчина с порога заявил им, что лучше отправится в тюрьму, что станет стрелять по русским людям.

От своих слов отважный украинец не отказался и на суде, который отправил его в итоге в СИЗО за отказ отправиться на фронт и воевать с российскими военными.

«Я русский, и не буду стрелять в своих», — заявил украинец, добавив, что не станет марать себя братской кровью.

Напомним, попавшим в плен солдатам ВС РФ приходится проходить через чуть ли не семь кругов ада, находясь в застенках СБУ и украинских СИЗО. Утро для россиян начинается с пытки украинским гимном, который включают через громкоговоритель в камере в 6 утра.

Ранее сообщалось, что солисты группы «Би-2» назвали Россию мировым злом, а большинство россиян — умственно отсталыми.