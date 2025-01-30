Житель Вашингтона рассказал про крушение самолета и вертолета военных

Житель Вашингтона рассказал, что во время столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом услышал гул, напомнивший боевые действия. Об этом свидетель сообщил телеканалу NBC.

Со слов Абади Исмаила, трагедия сопровождалась звуками, которые можно было принять как за боевые действия, так и за кинокартину в жанре «боевик».

Напомним, что в небе столкнулись пассажирский Bombardier CRJ700, где находились 64 человека, а также военный вертолет Sikorsky H-60 с тремя членами на борту. На данный момент спасательная операция завершилась, а живых сотрудникам спасательных служб найти не удалось. В самолете среди прочих находились фигуристы, в том числе и представители советской школы фигурного катания.

Специалисты продолжают расследовать причины трагедии. Так, уже известно, что незадолго до столкновения вертолет военных почему-то перестал отвечать на запросы диспетчеров.

Ранее сообщалось о том, что в результате крушения погибла фигуристка Ирина Волянская, c которой очень была близка тренер Татьяна Тарасова.