Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться

К жителям прифронтовых районов Днепропетровской области обратились власти с призывом при наличии возможности уехать сделать это заранее. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом, по данным издания, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук – он обратился к жителям в своем телеграм-канале. По его словам, уехать из прифронтовых территорий лучше заранее, если такая возможность есть.

Также Лукашук уточнил, что гражданам помогут выехать из опасных территорий и помочь переехать в места для проживания представители областной военной администрации. При этом, ранее сообщалось о том, что в ВСУ появились планы провести масштабную воздушную атаку по югу России, а также и о том, где расположено больше всего скоплений украинской техники.