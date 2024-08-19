Жителей Москвы предупредили о сильной грозе с ливнем

Ночью и утром вторника, 20 августа, в Москве ожидается непогода. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по городу Москве вечером в понедельник, 19 августа.

По предварительному прогнозу, непогода ожидается уже с полуночи и продлится до 10 часов утра вторника, как минимум. В МЧС сообщают, что, помимо ливня с грозой, будет усилен и ветер во время непогоды.

Также в пресс-службе экстренного ведомства сообщили, что во время грозы не стоит находиться под шаткими конструкциями, укрываться под козырьками подъездов или стоять под деревьями. Участникам дорожного движения — и водителям, и пешеходам — также напоминают о соблюдении ПДД и просят быть особенно внимательными во время грозы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жителям Курской области уже начали выдавать сертификаты на новое жилье.