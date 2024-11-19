Жителей Серпухова приглашают на открытый прием администрации

Встреча чиновников с жителями состоится в 17:00, сообщает пресс-служба округа.

В четверг, 21 ноября, администрация городского округа Серпухов проведет открытый прием в формате «выездная администрация».

В рамках мероприятия горожане смогут обратиться с интересующими их вопросами непосредственно к главе муниципалитета Сергею Никитенко.

Также серпуховчане смогут пообщаться с его заместителем, руководителями подведомственных учреждений и депутатами городского Совета.

Напомним, что недавно в типографии «Харменс Дубна» глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел встречу с жителями в формате «выездной администрации».

Ранее сообщалось о том, что серпуховские школьники представили свои исследования на конференции по экологии.