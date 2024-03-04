Жители Подмосковья могут посмотреть выступления выдающихся спикеров в рамках марафона Знание.Первые

Жители Подмосковья могут присоединиться к Марафону Знание.Первые онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Напоминаем, что в настоящее время в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 на Федеральной территории «Сириус» проходит Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» — Знание.Первые.

Более 85 известных лекторов, включая звезд, бизнес-лидеров, ученых, популяризаторов науки и государственных деятелей России и мира, выступят для зрителей. Примечательно, что посмотреть все онлайн-выступления Марафона Знание.ТВ можно из любой точки мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».