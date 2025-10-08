Жители США начали побеждать в судах с помощью искусственного интеллекта

Американцы начали одерживать победы в судах, используя искусственный интеллект вместо традиционных адвокатов. Яркий пример — история женщины, которая смогла отменить решение о выселении с помощью нейросетей после проигрыша с государственным защитником. Об этом сообщает телеканал NBC.

Жители США все чаще обращаются к генеративному искусственному интеллекту для представления своих интересов в суде, добиваясь порой более впечатляющих результатов, чем с назначенными адвокатами. Телеканал NBC подтверждает эту тенденцию, приводя в пример успешную апелляцию американки, которой грозило выселение. Проиграв первую инстанцию с государственным защитником, женщина самостоятельно подготовила жалобу через ChatGPT и Perplexity, не только сохранив жилье, но и сократив сумму долга.

Несмотря на предупреждения самих ИИ-компаний о рисках неточностей в юридических документах, практика набирает популярность. Профессиональные юристы признают, что технологии кардинально меняют отрасль. По мнению экспертов, в ближайшем будущем искусственный интеллект станет обязательным инструментом для любого адвоката, желающего сохранить конкурентоспособность.

