Жителя Урала внесли в список террористов за нападение на ребенка в шапке с буквой Z

Жителя Свердловской области Александра Неустроева* внесли в перечень террористов и экстремистов после нападения на 11-летнего мальчика в шапке с символом Z. Ранее суд уже приговорил его к трем годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Неустроев, осужденный за нападение на ребенка в Екатеринбурге, теперь официально внесен в список террористов и экстремистов. Его имя появилось в реестре Росфинмониторинга, что накладывает серьезные ограничения: запрет на финансовые операции, участие в выборах и публичную деятельность.

Инцидент произошел в апреле 2023 года: 57-летний мужчина схватил за руку и обругал мальчика, носившего шапку с символом Z. Сначала дело закрыли со штрафом в 7 тыс. руб., но после апелляции прокуратуры Неустроева отправили в колонию-поселение. Теперь Неустроев, помимо тюрьмы, лишен базовых гражданских прав.

* внесен в перечень террористов и экстремистов