Жителям Подмосковья объяснили, является ли полученная в наследство квартира совместно нажитым имуществом

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли продать без согласия супруга или супруги квартиру, полученную по наследству.

Так, согласно второму пункту тридцать пятой статьи Семейного кодекса РФ, согласие супруга или супруги на распоряжение имуществом требуется только в том случае, если это имущество было нажито во время брака, то есть является общим.

«В свою очередь, в соответствии со статьей 36 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Таким образом, согласие от супруга или супруги на продажу квартиры, полученной по наследству, не требуется.

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