Жителям Подмосковья рассказали, как отказаться от телефонной рекламы

Использование телефонной связи для распространения рекламы допускается только при согласии абонента или адресата, рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Как правило, согласие на получение рекламных сообщений уже содержится в договоре на оказание услуг мобильной связи либо в Правилах оказания услуг связи, в договоре с кредитной организацией на оказание финансовых и других услуг», — отметила омбудсмен.

Если абонент не хочет получать рекламные звонки, то следует передать оператору соответствующее заявление. Если же получателю рекламы известен заказчик рассылки, то аналогичное заявление нужно отправить и в его адрес. Сделать это можно по почте (с уведомлением о вручении) или лично передать документ представителю компании, добавила Ирина Фаевская.

После этого оператор связи обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. В противном случае рекламораспространителю грозит административная ответственность.

«Если после подачи письменного заявления звонки и смс-сообщения с рекламой будут продолжать поступать, обратитесь с заявлением о незаконной рассылке в территориальный орган ФАС России. К заявлению приложите копию обращения к оператору связи (рекламораспространителю) об отказе получать рекламные сообщения, документы и материалы, подтверждающие незаконную рассылку рекламы», — рассказала Ирина Фаевская.

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