Жителям Покровска запретили качаться на качелях

В якутском Покровске власти заварили качели на набережной реки Лены, сославшись на риск детского травматизма. Местные жители уверяют, что серьезных происшествий не было, а решение приняли из-за жалобы одной женщины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Конфликт вокруг качелей в Покровске разгорелся после того, как в конце июля 2025 года коммунальные службы намертво заварили конструкцию. Чиновники объяснили это заботой о безопасности — якобы дети получали травмы. Однако, по словам горожан, никаких подтвержденных случаев не было.

Администратор местного паблика Иван Руфов предположил, что причиной стала жалоба женщины с чувствительным вестибулярным аппаратом. Ее раздражало, что подростки сильно раскачивались, из-за чего у нее кружилась голова. Возможно, именно это обращение чиновники восприняли как сигнал к действию.

Реакция жителей оказалась неоднозначной. Одни поддержали решение, но большинство возмутились — теперь на набережной стало меньше развлечений. Качели установили в 2020 году, и до сих пор они были популярным местом отдыха.

Ранее в сквере 200-летия Подольска открыли обновленную детскую площадку.